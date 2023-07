Calciomercato. Francesco Ropolo lascia il Vado e passa al Bra

Arriva un rinforzo per il reparto arretrato del Bra di Roberto Floris.

I giallorossi hanno annunciato l'ingaggio di Paolo Ropolo, polivalente difensore classe '93 reduce dall'esperienza con la maglia del Vado, sempre nel girone A di Serie D.

LA NOTA UFFICIALE DELL' A. C. BRA

Il primo colpo in entrata del mercato estivo 2023/2024 dell'A.C. Bra, è Paolo Ropolo.

Nato a Torino nel 1993, arriva in giallorosso per rinforzare la difesa. All'occorrenza, può ricoprire i ruoli di difensore centrale e di braccetto/terzino.

Dopo il settore giovanile del Toro (fino alla Primavera) e una breve esperienza al Pinerolo, ha militato nel Vallée d’Aoste e Gavorrano (tra C e D), Pontedera (C) e Catania (C).

Nel 2022/2023 ha indossato la maglia rossoblù del Vado, nel girone A di Serie D (dove ha affrontato il Bra, tra campionato e semifinale play-off).