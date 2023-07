Calciomercato. La Carcarese continua a investire sui giovani: acquistato il cartellino anche di Basso e Briano, rinnovato il prestito di Bianchi

Altre novità in casa Carcarese che dalla Cairese acquista a titolo definitivo Simone Basso (2002) e Andrea Briano (2004) e rinnova il prestito di Luca Bianchi (2004), giocatore del Priamar.

Tutte operazioni che riguardano il reparto offensivo della squadra a disposizione di mister Chiarlone, che dalla prossima stagione potrà contare anche su bomber Francesco Saviozzi.

Grande è la soddisfazione del direttore sportivo Edoardo Gandolfo: “Dopo Brovida e i fratelli Moretti – commenta - siamo riusciti ad acquisire a titolo definitivo dalla Cairese anche Basso e Briano. Simone Basso è con noi da un anno e mezzo, lo scorso anno dopo una grande preparazione ha avuto un brutto infortunio al ginocchio che lo ha un po’ limitato, ma noi puntiamo molto su di lui. Ritengo infatti che abbia un potenziale enorme che è rimasto ancora inespresso e questa, per lui, deve essere la stagione della consacrazione”.

Il ds poi accende i riflettori su Andrea Briano, esterno offensivo su cui la società nutre molte aspettative: “Anche lui – dichiara Gandolfo - purtroppo è stato sfortunato, perché dopo poche partite ha avuto un infortunio al perone. Nonostante ciò, ha dimostrato di voler fortemente rimanere a Carcare e siamo convinti che sia uno dei 2004 più forti del campionato di Promozione, quest’anno lo dimostrerà”.

Passando a Luca Bianchi, il direttore sportivo sottolinea: “E’ stato uno dei punti fermi della scorsa stagione per quando riguarda gli under e speriamo che possa ripetere le ottime prestazioni forgiate soprattutto nel finale di stagione, come nella finale di Coppa Italia, dove è stato fondamentale”.

Con queste tre conferme la rosa della Carcarese è ora composta da 22 giocatori, ma Gandolfo non esclude che ci possa essere ancora qualche sorpresa: “Siamo soddisfatti del mercato che abbiamo fatto: ci siamo rinforzati con tre giocatori di grande spessore, come Moretti, Nonnis e Saviozzi e soprattutto abbiamo riconfermato tutti i nostri giocatori più importanti. Sicuramente andremo ancora alla ricerca di un ragazzo giovane e di qualità e, se e solo se ci sarà l’occasione e ne varrà la pena, non si esclude l’ingaggio anche di un difensore d’esperienza. Inoltre, se sarà possibile, aggiungeremo alla rosa anche un terzo portiere”.