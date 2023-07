Il comunicato:

La A.S.D.Letimbro 1945 è lieta di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive per la stagione 2023/2024 del difensore Angelo Leone (Ex tra le altre di Bragno e Veloce in Promozione e dello Speranza).

Le qualità calcistiche, la notevole esperienza ed il grande spessore umano saranno un valore aggiunto per un gruppo che si è consolidato negli anni.