Tennis femminile. Torna a Loano l'European Summer Cup Under 14

Dal 7 al 9 luglio i campi del circolo del tennis di Loano gestiti dall'Asd Tennis e Sport Educativo Zizzini ospiteranno l'edizione 2023 dell'Itf World Junior Tennis Competition - European Final Girl 14 & Under, campionato europeo per nazioni riservato a tenniste dai 14 anni in giù.

Parteciperanno le migliori 8 nazioni europee qualificatesi ai gironi eliminatori disputati nei giorni precedenti. Durante la competizione verrà assegnato il titolo europeo e le prime cinque atlete classificate accederanno ai mondiali.

Lo scorso anno la summer cup è stata vinta dalla Repubblica Ceca, che si è aggiudicata la competizione superando in semifinale la Germania (al doppio di spareggio) e in finale la Slovacchia. Le tre squadre, insieme a Lettonia, Serbia e Gran Bretagna hanno poi partecipato ai mondiali, dove si è nuovamente imposta la fortissima Repubblica Ceca capitanata dall'ex numero 25 del ranking mondiale Petra Cetkovska. Lo scorso anno potevano accedere ai mondiali cinque squadre, più la Repubblica Ceca come nazione ospitante.

La summer cup è l'unico evento internazionale under 14 a squadre che si svolgerà in Italia. L'under 14 maschile si terrà nelle stesse date a Valencia, in Spagna, mentre i tornei under 12 e under 16 si terranno in Francia ed in Repubblica Ceca.

La manifestazione gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.