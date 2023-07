Calcio. Albenga - Imperia, sono sei i Daspo emessi dopo il match del Riva

Sei Daspo ad altrettanti sostenitori dell'Albenga.

E' questo quanto comunicato dalla Polizia di Stato pubblicato nella giornata odierna.

"Per un tifoso - si legge nella nota - già colpito da due precedenti divieti della stessa natura, l’ultimo dei quali emesso negli ultimi cinque anni, il provvedimento avrà durata di 10 anni e per altri due, di cinque anni, prevedendo per tutti e tre anche la prescrizione di presentarsi all’Ufficio di polizia più vicino al luogo di residenza o domicilio, dieci minuti dopo l’inizio del primo tempo e dieci minuti dopo l’inizio del secondo tempo, in occasione degli incontri di calcio che vedano impegnata la squadra dell’A.S.D. Albenga 1928.

Le citate prescrizioni sono state convalidate dall’Autorità Giudiziaria competente.

Nei confronti di altri due tifosi, la misura avrà la durata di due anni, mentre per un altro, durerà un anno.

Per tali episodi, i sei tifosi destinatari del provvedimento, di età compresa tra i ventidue ed i trentasei anni, subito dopo i fatti erano stati denunciati all’Autorità Giudiziaria".