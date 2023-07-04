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Calcio | 04 luglio 2023, 18:28

Calciomercato. Nuovo rinforzo difensivo per la San Francesco Loano, presentato Erald Balla

Calciomercato. Nuovo rinforzo difensivo per la San Francesco Loano, presentato Erald Balla

Sembrava tutto fatto per la conferma di Erald Balla al Borgio Verezzi, invece la San Francesco Loano ha piazzato l'affondo, tesserando il difensore ex Pietra Ligure.

 

Il comunicato:

𝗟'𝗔𝘀𝗱 𝗦𝗮𝗻 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗟𝗼𝗮𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝗮𝘃𝗲𝗿 𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗹'𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘀𝘀𝗶𝗺𝗮 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗘𝗿𝗮𝗹𝗱 𝗕𝗮𝗹𝗹𝗮, 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗲 𝟮𝟬𝟬𝟮𝗘𝗿𝗮𝗹𝗱, 𝗱𝗶𝗳𝗲𝗻𝘀𝗼𝗿𝗲, 𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮̀ 𝗮 𝗿𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗼 𝗮𝗿𝗿𝗲𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼. 𝗖𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝘂𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗶 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝗲𝘁𝗿𝗮 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗿𝗲 𝗲 𝗦𝗮𝘃𝗼𝗻𝗮, 𝗵𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗲 𝘃𝗲𝘀𝘁𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗴𝗹𝗶𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝗲𝘁𝗿𝗮 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗿𝗲 𝗲 𝗕𝗼𝗿𝗴𝗶𝗼 𝗩𝗲𝗿𝗲𝘇𝘇𝗶.

𝗟𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮̀ 𝗻𝗲𝗹 𝗱𝗮𝗿𝗴𝗹𝗶 𝗶𝗹 𝗯𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗴𝗹𝗶 𝗮𝘂𝗴𝘂𝗿𝗮 𝘂𝗻 𝗳𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗼𝘀𝗼 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼.

redazione

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