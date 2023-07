Genoa, titoli di coda per Sturaro: "Sognavo un finale diverso ma vado via felice e a testa alta. Grazie"

«Sognavo un finale diverso ma il calcio e la vita a volte ti fanno prendere delle strade differenti. Vado via felice e a testa alta, consapevole di aver sempre messo il Genoa e i miei compagni prima di ogni altra cosa».

Che il rinnovo di Stefano Sturaro col Club più antico d'Italia fosse affare destinato a non andare in porto era cosa ormai nota da tempo. Quest'oggi, attraverso i canali social della società e del giocatore stesso, è arrivata l'ufficialità: il centrocampista sanremese non vestirà più, dalla prossima stagione, la maglia a quarti rossoblù.

«Salutarvi in questo momento non è facile. Ma vi voglio abbracciare per un'ultima volta. Grazie per tutti i momenti passati insieme, saranno sempre una parte di me» ha scritto il giocatore che, dopo decine e decine di presenze nelle giovanili genoane, ne ha collezionato 106 con la Prima Squadra mettendo a segno quattro reti, dall'esordio in quel di San Siro il 25 agosto del 2013 fino all'ultimo atto della stagione scorsa culminata con l'alzata della coppa per la promozione in A con la fascia di capitano al braccio.

«Grazie a tutte le persone che ho conosciuto in questo lungo viaggio e grazie a voi tifosi che mi avete supportato e sopportato come si fa con un figlio. Arrivederci caro Genoa» ha chiosato il giocatore.