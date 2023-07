Stadio Bacigalupo, i due raggruppamenti societari presentano le offerte: a giorni sviluppi sulla futura concessione

Hanno presentato le offerte sia il Priamar con l'Asd Città di Savona che il Rugby Savona con l'Asd Amatori Calcio Savona (Veloce).

Questo è quanto trapela in merito al bando per la concessione dello stadio Bacigalpo. Resta da capire ora chi ha presentato i requisiti migliori e si aggiudicherà la gestione dell'impianto di via Cadorna per tre anni.

Il comune dopo aver aperto le buste dovrà riunire la commissione e successivamente si conoscerà il nome degli aggiudicatari.

Il bando prevedeva l'affidamento dell'impianto per una durata triennale per 60 mila euro complessivi.

Il Comue sosterrà, nel corso della gestione, gli interventi minimi necessari all’utilizzo della struttura (esclusa la tribuna di Via Chiabrera che non potrà essere utilizzata), e metterà a disposizione del gestore un corrispettivo annuo di 20mila euro comprensivo di IVA, a far data dal 1 luglio 2023 per tre anni.

Il nuovo gestore potrà organizzare all’interno della struttura iniziative di carattere sportivo e sociale rivolte ai giovani con lo scopo di favorire l’integrazione e la diffusione della pratica dello sport.

"Al fine della promozione di tali iniziative l’affidatario potrà organizzare eventi e spettacoli, anche tramite terzi oltre ad occuparsi di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici (riscaldamento, illuminazione, amplificazione, impianto elettrico, videosorveglianza, impianto irrigazione campo, sistemi antincendio,) manutenzione delle piccole aree verdi e degli spazi inclusi nel perimetro dell’impianto sportivo, manutenzione ordinaria dell’impianto e delle sue pertinenze e del manto di gioco a 11 in erba naturale, tramite apposita ditta specializzata; manutenzione del campetto Comparato con manto in sintetico e interventi eventualmente richiesti dalla Lega Calcio per i futuri campionati" veniva spiegato nel bando.

E' previsto che il futuro gestore consenta l’uso dell’impianto al Comune, per un massimo di cinque giorni al'anno.