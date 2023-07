Stelle nello Sport dona 43.500 euro alla Gigi Ghirotti Estratto il numero 0278 a chiusura della Lotteria

Si è tenuta oggi l’estrazione del fortunato biglietto che si aggiudica la crociera MSC per due persone nel Mediterraneo messa in palio da Stelle nello Sport nell’ambito della Lotteria 2023 a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti.

E’ stato direttamente il Prof. Franco Henriquet, affiancato da Michele Corti, Marco Callai e Cristina Cambi in rappresentanza dell’Associazione Stelle nello Sport, a estrarre il biglietto numero 0278.

Il vincitore deve scrivere entro mercoledì 12 luglio pv alla mail info@stellenellosport.com fornendo le proprie generalità e un numero telefonico. Verrà così contattato e, verificato il regolare possesso del biglietto, riceverà il voucher MSC per la crociera.

Dopo la Charity Dinner, l’Asta delle Stelle con i campioni dello sport su Memorabid, il Galà delle Stelle e la Festa dello Sport, si è chiusa anche la lunga “maratona benefica” a cui hanno partecipato numerose realtà sportive della Liguria. Un grande gioco di squadra per il quale vogliamo ringraziare Biauto Group, Andrea Doria, Ogawa, Ginnastica Rubattino, Audax Quinto, Club Sportivo Urania, Pgs Auxilium, HP Voltri Mele, Sportiva Sturla, Cesare Pompilio Scherma, Us Sestri Ponente, La Scogliera e Infra Petanque Genova, Fise Liguria, Horse Club Rapallo, Gioielleria Bartolomei, Ventieventi, Judo Marassi, Dario Schenone Foce e gli amici Stefania Gaione e Marco Ferrera.

“Anche quest’anno Stelle nello Sport ha battuto ogni record - sorride Franco Henriquet – e sono particolarmente lieto di aver partecipato a tutti i momenti più preziosi di questo percorso. Dalla serata benefica all’Acquario di Genova al Galà delle Stelle, passando per l Festa dello Sport fino all’estrazione di oggi. La Fondazione Gigi Ghirotti può contare ogni anno su un importante sostegno economico da parte di Stelle nello Sport e ancor di più godiamo di una straordinaria visibilità e promozione attraverso l’intero mondo sportivo coinvolto da Michele Corti e Marco Callai. E’ una maratona che non finisce mai e so che sono già pronti per una 25° edizione che sarà ancor più straordinaria”.

Anche quest’anno sono scese in campo stelle sportive di prima grandezza per sostenere la Fondazione. Da Osihmen e Kvaratskhelia, a Gilardino e Quagliarella, passando per Lorenzo Musetti, Francesca Clapcich, Gian Marco Tamberi, Simone Barlaam e Carlotta Gilli, Asia e Alice D’Amato, Roberto Baggio, Giacomo Raspadori, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini e molti altri.

Stelle nello Sport, progetto che celebra quest’anno la 24° edizione, gode del patrocinio e sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige e delle partnership istituzionali con Porto Antico e Camera di Commercio di Genova. Sono Gold Sponsor Erg, BPER Banca, Villa Montallegro, EcoEridania, Biauto Group, Cambiaso Risso, Psa Italy, Iren Luce Gas e Servizi, Msc Crociere e Partner Amiu, Italmatch, Gnv, Ignazio Messina, Decathlon, Panarello, ONHC, Genovarent, Santagata, Costa Edutainment. Patrocinano il progetto Coni, Cip e Sport e Salute in Liguria, Ufficio scolastico regionale, Unige, Ussi Liguria, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria e Ac Spezia.

Alla Charity Dinner presso l’Acquario hanno partecipato quasi 300 ospiti del mondo dello sport, delle istituzioni e dell’imprenditoria. Ospite d’onore il CT della Nazionale italiana di pallavolo Fefé De Giorgi a cui è andato il Premio “GLC Un cuore da leone”. Partecipazione record anche alla Festa dello Sport al Porto Antico con 110 mila persone che hanno vissuto nello scorso mese di maggio tre giornate di sport per tutti.

Nei giorni scorsi è stato presentato all’Ocean Live Park in occasione del finale dell’Ocean Race l’Annuario Ligure dello Sport 2023, giunto al termine del tradizionale censimento di tutto il mondo sportivo ligure. Il percorso di stelle nello Sport non si ferma qui. A settembre ritornerà l’ormai tradizionale appuntamento con lo SportAbility Day alla Sciorba mentre a ottobre ci sarà il Torneo di Pallavolo S3 “Memorial Gian Luigi Corti”. A novembre gli eventi di Stelle nello Sport nell’ambito del Salone Orientamenti e a dicembre il “Natale degli Sportivi”.

Un percorso quotidiano da vivere sul sito www.stellenellosport.com e sui social del progetto che da 24 anni promuove lo sport e i suoi valori in tutta la Liguria.