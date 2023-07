Pallacanestro Alassio: il primo camp di Calizzano subito con il tutto esaurito

La Pallacanestro Alassio, come ogni anno, organizza due Camp di basket a Calizzano e anche quest’anno i posti del primo turno, sono andati esauriti in pochissimi giorni a testimonianza della gran voglia di basket e socialità.



Calizzano, come da 15 anni a questa parte, ha ospitato tutti i camperisti per cinque giorni all’insegna dello sport, del basket, della natura, del divertimento, degli scherzi, dei giochi, dei tornei, delle gite, delle mangiate e di tanto altro ancora.

Le parole degli Organizzatori dell’Alassio Basket Camp di Calizzano:

“Il camp si potrebbe sintetizzare in alcuni numeri come 46 che equivale al numero dei partecipanti, 6 istruttori, 3 aiuto allenatori, 4 cuoche, quasi 20 ore di allenamento, 40 kg di pasta consumati, 4 notti dove si è dormito poco ma ci si è divertiti tantissimo.

Ogni anno sono cinque splendide giornate e un ringraziamento va ai partecipanti per la fiducia, alle loro famiglie, alle cuoche, allo staff tecnico che quest’anno era formato dalla responsabile Laura, da Fabio, Cristina, Giulia, Eleonora e dalla new entry Dario allenatore del Kolbe Torino che insieme agli aiutanti Giorgio, Leonardo e Isy hanno allenato i camperisti. Grazie a chi è venuto a dare una dare una mano anche solo per un giorno o due (Roberto della Pallacanestro Borghetto, Andrea),a chi è salito a salutarci come Giacomo Cacace, Stefano Arrighetti e Tommaso Merello. Il tutto in un ambiente dove i grandi socializzavano con i più piccoli e viceversa confermando la familiarità del ‘mondo’ Pallacanestro Alassio”

Organizzazione e secondo camp di Settembre:

I partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi di allenamento denominati Serie A, Eurolega e NBA; al termine dei cinque giorni ci sono state le premiazioni e la proiezione di un video che è stato molto apprezzato andando a riassumere cinque giorni di basket e tanto altro.



“Siamo molto contenti della partecipazione e delle belle giornate trascorse che hanno permesso ai ragazzi di tornare migliorare la propria pallacanestro, socializzare e stringere o saldare amicizie dentro e fuori dal campo. Ora qualche giorno di riposo poi inizieremo gli allenamenti estivi”.



“L’appuntamento con il secondo camp è fissato per il 2 settembre dove daremo il via alla nuova stagione che si preannuncia carica di appuntamenti e per la quale aspettiamo sempre piu ragazzi e ragazze avvicinarsi al mondo del basket” concludono gli organizzatori.