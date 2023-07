Calcio, abolizione del vincolo sportivo. Caos tra le società, la LND pubblica un documento di sintesi

Sono state veramente innumerevoli nel corso degli ultimi giorni le mail e le telefonate giunte in redazione per avere ulteriori ragguagli sulle normative relative alla riforma dello sport.

L'introduzione del lavoro sportivo e l'abolizione del vincolo rappresentano infatti una novità epocale nel mondo dilettantistico, ma a sparigliare le carte è stata la pubblicazione dei numeri regolamenti ad appena due giorni dall'apertura delle liste di trasferimento (tanto che in Liguria è stata posticipata ad oggi, 5 luglio).

La Lega Nazionale Dilettanti (che per prima aveva lanciato l'allarme sulle difficoltà per le società) ha provato a fare un po' di ordine. Pubblicando una sorta di vademecum, con tanto di esempi pratici, per aiutare i club in questo non facile passaggio.

Per consultare il vademecum CLICCA QUI