Calcio, Imperia. Ecco l'annuncio di Pisano. Impazza il totomercato

AGGIORNAMENTO 13:45. Mario Pisano è il nuovo allenatore dell'Imperia.

La SSD Imperia Calcio comunica di aver affidato per la stagione 2023-24 l'incarico di Allenatore della 1° Squadra al Sig.re Mario Pisano.

A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo da parte di tutta la società.

Seguirà conferenza stampa di presentazione a data da destinarsi.

Con l'annuncio della nomina a direttore generale di Alfredo Bencardino e di Giancarlo Riolfo come consulente (seppur a conti fatti il potere decisionale sia decisamente più ampio) è formalmente iniziata anche a livello mediatico la stagione dell'Imperia.

Oggi dovrebbe essere ufficializzato anche l'arrivo in panchina di mister Pisano, in contemporanea con l'apertura delle liste di trasferimento.

La breve ma intensa trattativa con Simone Marinelli ha però rallentato solo in parte l'opera di strutturazione della squadra: indiscrezioni dal club non ne filtrano, ma sono tanti gli identikit circolati negli ultimi giorni.

Diverse settimane fa avevamo scritto di Castagna, Costantini, Garibbo e Faedo, ai quali potrebbero aggiungersi due blitz: Tommaso Scarrone e Omar Leo, entrambi infatti sembravano destinati a Cairese e Pontelungo.

Per l'attacco i nomi che circolano con insistenza sono quelli di Filippo Scalzi e Lorenzo Cassata (sarebbe un ritorno), mentre si valutano anche alcuni profili che il tecnico andorese ha avuto a Pietra Ligure, come Filip Varaldo per la difesa e Santiago Szerdi per il centrocampo.

A proposito di Andora, con i lavori in corso al "Ciccione" il sintetico di via "Marco Polo" sembra essere il candidato principe ad ospitare temporaneamente i nerazzurri. Contatti tra i club sono stati confermati nelle scorse settimane, ma si attende il nuovo direttivo biancoblu per formalizzare eventualmente l'operazione.