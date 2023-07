Calcio, Ligorna. Le fondamenta hanno il nome di Stefano Botta: "Una crescita continua, orgoglioso di farne parte"

La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare la prima conferma per la stagione 2023/24: quella di Stefano Botta, capitano della squadra. Giocatore di spessore, sia dentro sia fuori dal campo, che rimarrà in Biancazzurro per il suo quarto anno consecutivo.





Nella nostra regione, il momento culminante della carriera del giocatore è stato durante le due stagioni trascorse al Genoa tra il 2005 e il 2007. Nato nel 1986 a Como e proveniente dal Lugano, il talentuoso calciatore si è guadagnato la fiducia del Genoa contribuendo, tra il 2005 e il 2007, alla doppia promozione dalla Serie C1 alla Serie A sotto la guida di Gian Piero Gasperini.





Successivamente ha vissuto esperienze con Cesena, Vicenza, Ternana e poi è tornato in Liguria, questa volta indossando la maglia della Virtus Entella. Due stagioni nelle quali i Levantini hanno conquistato la storica promozione in Serie B, avvenuta nella stagione 2015/16. Successivamente, ha vestito le maglie di Lucchese, Reggina, Bassano e Vis Pesaro, prima di approdare al Ligorna in Eccellenza, durante una stagione che ha visto i Biancazzurri fare subito ritorno in Serie D. Quarta promozione per lui con una squadra ligure, un risultato reso ancora più significativo dalla salvezza ottenuta nella stagione successiva e dai Playoff conquistati nella stagione da poco conclusa.





Queste le parole di Stefano Botta: «Sono felice di proseguire questo percorso con il Ligorna. In questi tre anni c’è stata una crescita continua sia a livello calcistico che societario e sono orgoglioso di farne parte. Ringrazio Presidente e Direttore per la possibilità e non vedo l’ora di ricominciare per poter ottenere altre soddisfazioni».





A lui vanno gli auguri da parte della Società per una grande stagione con i colori biancazzurri, con grandi soddisfazioni sia di squadra sia personali.