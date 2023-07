Calciomercato, Albissole. Annunciati altri due arrivi: Gagliardi e Bolla

Iniziati gli Openday del settore giovanile dei Ceramisti al Campo Faraggiana e oggi in mezzo a tanti piccoli calciatori si sono visti due nuovi innesti di esperienza per Mr.Sarpero.

Ad indossare la maglia bianco azzurra per la foto di rito con il Presidente Barlassina sono stati prima Alessio Gagliardi classe 1991 ultimo anno al CelleVarazze nel Campionato di Promozione.

Altro innesto un volto già noto tra le fila Albissolesi Matteo Bolla centrale difensivo classe 96 ultime stagioni al Sassello torna in riva al mare per dare il suo contributo in questa stagione.