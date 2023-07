Calciomercato, Pietra Ligure. Tona in arrivo e piace Giacomo Gasco

Che Marc Tona fosse uno dei primi nomi sul taccuino del direttore generale Luca Filadelli non era certo un segreto.

Anche durante la conferenza di presentazione di mister Matteo Cocco, il direttore generale del Pietra Ligure ha di fatti confermato l'arrivo del centrocampista, pronto al ritorno al "Devincenzi" dopo l'esperienza con la maglia della Cairese.

Nelle ultime ore è però emersa un'ulteriore novità: il forte interesse per Giacomo Gasco. Il difensore (che può giocare sia sulla corsia che come centrale), nella passata stagione ha militato tra le fila del Finale, tornando in Liguria dopo i campionati in Serie D con le casacche di Aglianese, Pianese e Follonica Gavorrano.