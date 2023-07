Il lungo weekend dell'Illuminata: da giovedì a domenica luci, spettacoli e solidarietà

Secondo weekend di Illuminata a Cuneo, dopo il successo dell'inaugurazione, che ha visto migliaia di persone raggiungere il capoluogo della Granda per l'attesissima accensione del portale di luci.

Si parte oggi 6 luglio, con tante iniziative al Rondò dei Talenti, a partire dall'animazione per i bambini fino alle visite guidate e ai laboratori.

Mercatino in via Roma, con tanto artigianato artistico, a partire dalle 16.

Evento clou della giornata l'ormai tradizionale cena "Mille luci nel piatto" in via Roma. Una cena per stuzzicare il palato con profumi e sapori fioriti. Non mancherà la cucina delle nostre valli preparata da grandi ristoratori cuneesi. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Ospedale S.Croce e Carle Onlus per l’acquisto di un macchinario PET: strumento di diagnostica per immagini utilizzata per rilevare e confermare precocemente la presenza di tumori o valutare l’efficacia delle terapie oncologiche.

Venerdì 7 luglio ancora laboratori e visite al Rondò dei Talenti; dalle 18 alle 20 visite guidate serali tra le stanze del Museo Diocesano con aperitivo finale; alle 22 e alle 22.30 sarà di nuovo spettacolo con le luci che danzeranno al ritmo della musica in via Roma.

Sabato 8 luglio la Fondazione CRC festeggerà il primo compleanno del Rondò dei Talenti: alle 18 il taglio della torta e spettacolo della Fantomatik Orchestra.

Alle 22.00 in piazza Galimberti l'evento speciale del compleanno del Rondò, con lo spettacolo TRANSEEXPRESS: “MÙ-CINEMATICA DEI FLUIDI” della compagnia francese Transe Express, è un viaggio fantastico attraverso la materia. Uno spettacolo di Arte Celeste, monumentale e luminoso dove musica, immagini, prodezze corporali e tecniche faranno battere i cuori. Concepito come un'immersione nella materia, lo spettacolo mette in gioco una struttura monumentale, che si apre come un gigantesco carillon. Manipolata da una gru telescopica, una stella dell'aria dialoga con un anemone articolato. Le sfilate luminose immergono la folla in una fantastica esperienza collettiva (partenza ore 21.30 dal Rondò dei Talenti)

Alle 23.00 in piazza Galimberti ancora lo spettacolo di luci a tempo di musica.

Il lungo weekend di eventi e spettacolo si chiude domenica 9 luglio: dalle 10 visite guidate alla città a la sera; dalle 21 Radio Piemonte Sound festeggia 45 anni a 45 giri con interviste e tanta musica in via Roma; alle 22 e alle 22.30, spettacoli di luci in piazza.

Per restare sempre aggiornati e non perdersi alcun evento https://www.cuneoilluminata.eu/