Calcio. Inizia la rivoluzione del Ceriale, il primo arrivo è Ronny Sacco

Sarà un'opera di ristrutturazione importante quella che il Ceriale andrà a compiere nelle prossime settimane.

Rispetto alla squadra della passata stagione saranno infatti numerosi i volti nuovi nella rosa a disposizione di mister Brignoli.

La prima novità ha il nome di Ronny Sacco.

"Il Ceriale Progetto Calcio, dopo mesi di intenso lavoro, annuncia il suo primo movimento in entrata in vista della prossima stagione sportiva. Dal Vadino arriva Ronny Sacco, attaccante classe 1998 che ha nel suo curriculum esperienze tra Promozione ed Eccellenza con le maglie di Fossano, Moretta, Centallo e Busca. Dotato di una buona velocità e presenza sotto porta, Sacco ha subito colpito Pietro Sansalone che lo ha individuato come un profilo ideale.

“Appena mi ha chiamato il ds ho subito accettato – dichiara ai microfoni del club -. Ho l’impressione di essere in un ambiente pulito e sano, aspetto non così facile da trovare in questo periodo. Ceriale per me rappresenta una seconda possibilità dopo anni difficili. Non ho intenzione di perdere tempo, mi darò subito da fare“.

A Ronny va l’augurio della società per una stagione ricca di soddisfazioni collettive e personali".