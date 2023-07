Calcio. Simone Serra passa allo Speranza e saluta la Letimbro: "Un grazie a tutti, auguro il meglio ai gialloblu"

La nuova stagione è oramai iniziata, molti annunci sono già stati fatti e molti altri arriveranno. Per alcuni però sono anche giorni di addii, come nel caso del vice allenatore della Letimbro Simone Serra. Si chiude dopo quattro stagioni la sua avventura con i gialloblù, ma già qualcosa di nuovo bolle in pentola:

“Voglio ringraziare in primis la società per questi quattro anni, dal presidente a tutta la dirigenza che c’è stata in questa mia avventura” – commenta Serra – “Ringrazio anche lo staff tecnico con cui ho avuto il piacere di lavorare, tutti mi hanno fatto crescere sia a livello umano che sportivo. Ci tengo a fare delle menzioni speciali per Marco Bozzo, fondamentale fuori dal campo, Daniele Olivieri e Maurizio Oliva, che mi ha preso sotto la sua ala e mi ha trasmesso la sua idea di calcio. Il più grande ringraziamento va però ai ragazzi che ho avuto il piacere di allenare in questi anni, cito i “senatori”, da Rossetti a Valdora, non dimenticando Molinari e Frumento, colonne portanti della squadra negli ultimi campionati. Non possono mancare i ringraziamenti alla mia fidanzata Alice che in questi giorni di cambiamenti mi è stata molto vicina. Auguro il meglio alla società per il suo prossimo futuro”.