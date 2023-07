Calcio, Vado. Ecco Donaggio e Capone al Chittolina: "Abbiamo sentito tanta fiducia nei nostri confronti"

Ecco i primi volti nuovi per il Vado 2023/2024, presentati nella pancia del Chittolina dai direttori Luca Tarabotto e Gianluca Olivieri.

Anche se per Luca Donaggio è un ritorno vero e proprio quello in maglia rossoblu, seppur con un ruolo diverso rispetto alla prima avventura vadese.

Nelle esperienze di Ligorna e Imperia, la punta di Toirano ha avuto infatti il merito di crescere e trasformarsi in uno dei centravanti più apprezzati di tutto il girone A.

"Ringrazio i direttori per la fiducia. Già l'anno scorso mi avevano cercato, ma ora era arrivato il momento di tornare a casa. Conosco l'ambiente e questo è senz'altro un bel vantaggio, così come due riferimenti come Capra e Lo Bosco. Numero di gol? Non mi pongo mai un traguardo prima del campionato, la cosa importante sarà aiutare la squadra nel raggiungere i propri obiettivi".

E di obiettivi ha parlato anche Marco Capone, professione difensore centrale. L'ex giocatore classe 199 della Paganese e del Città di Sant'Agata, è cresciuto nei settori giovanili di Crotone e Torino, non negandosi nemmeno un'esperienza nella Serie C svedese, con la maglia del Ytterhogdal.

Capone è stato uno dei primi giocatori cercati dal Vado e questo ha fatto la differenza nell'accettare la proposta rossoblu:

"Ringrazio anche io la società e i direttori, sentirsi così apprezzato è stato determinante per la mia scelta che, devo dire, è stata particolarmente rapida. Qui c'è tutto per perseguire i nostri obiettivi senza indugi. Ci sono ambizioni e serietà, due elementi fondamentali per puntare in alto".