Calciomercato. Caruso, Podda e Scaramelli, tris di arrivi per la Nolese

La Nolese calca un importante tris di acquisti formato da un sapiente mix di giovinezza ed esperienza.

Fortemente voluto dalla dirigenza e da Mister Magalino, Francesco Caruso vestirà per la prossima stagione la casacca biancorossa, reduce da un’ottima stagione con la maglia dello Speranza condita da ben 8 marcature, l’attaccante classe 1993 va a completare il parco attaccanti che potrà contare anche sul rientro all’attività di Federico Ganduglia dopo uno stop legato a problemi fisici.

Altro innesto di sicuro rendimento è Andrea Podda, classe 1990, centrocampista all’occorrenza difensore che siamo certi, visto l’entusiasmo dimostrato nei confronti di questa nuova avventura, potrà sicuramente essere un elemento positivo e costante.

In ultimo ma non in ordine di importanza, l’acquisto di Andrea Scaramelli, ampiamente conosciuto nel panorama dilettantistico savonese e non, “Scara” centrocampista classe 1986, oltre per le sue doti calcistiche è stato voluto dalla dirigenza nolese quale elemento di sicura esperienza e carattere per essere un leader anche nello spogliatoio.

Salgono così a sette i nuovi innesti in casa Nolese.