Calciomercato. La Sanremese cambia ritmo, c'è Ibe per l'attacco

Il comunicato:

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2023/24 dell’attaccante Chinaecherem Ibe, lo scorso anno 13 reti in 35 presenze nella Castellanzese.

Nato a Enugu in Nigeria il 25 aprile 1998, doppio passaporto Italo – Nigeriano, alto 1.80 per 81 kg, Ibe è cresciuto nel vivaio della Cremonese e durante la sua carriera in Serie D ha vestito anche le maglie di Legnano, Pergolettese, L’Aquila, Arzignano, Legnago, Verbania, Villafranca e Caravaggio. In totale in D, in 202 presenze, ha realizzato 42 gol.

Prima punta forte fisicamente, Ibe predilige giocare al centro dell’attacco, ma può dare il suo contributo anche partendo dalla fascia destra o da quella sinistra.

“Sono molto contento di arrivare a Sanremo – dichiara Ibe – non appena mi ha contattato la dirigenza biancoazzurra ho capito subito che questa poteva essere la piazza giusta per me. Ho parlato con il presidente Masu, il direttore sportivo Panuccio e il tecnico Giannini. Mi ha colpito la serietà, la professionalità e la loro idea di calcio propositivo che non è facile trovare in questa categoria. Ho seguito con attenzione il cammino della Sanremese nello scorso torneo: è stata una squadra difficile da affrontare che ha raccolto secondo me anche meno di quello che ha seminato. Da avversario ricordo bene la grinta di Bregliano e la tecnica di Gagliardi, sarà un piacere giocare con loro. Sono una prima punta fisica, forte di testa, che ama mettersi al servizio dei compagni e attaccare gli spazi. Il mio idolo è Drogba. Quest’anno ho realizzato 13 gol, spero ovviamente di migliorarmi a Sanremo e di dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società. Ai tifosi prometto impegno e dedizione alla causa. Soltanto insieme, remando dalla stessa parte, potremo toglierci tante soddisfazioni“.