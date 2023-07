Pallanuoto, Rari Nantes Savona. Nicosia e Bruni ancora in azzurro per Anche i Mondiali di Fukuoka

Il commissario tecnico Alessandro Campagna ha scelto i 15 azzurri che comporranno il Settebello ai campionati mondiali di Fukuoka, in programma dal 17 al 29 luglio al Marine Messe Fukuoka Hall B. I vice campioni del mondo esordiranno contro la Francia.



Atleti: Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi (CC Ortigia), Luca Damonte (Ferencvarosi), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Pro Recco), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Luca Marziali (Spandau).



Staff: team leader Giuseppe Marotta, commissario tecnico Alessandro Campagna, assistente tecnico Amedeo Pomilio, preparatore dei portieri Goran Volarevic, preparatore atletico Alessandro Amato, medico Giovanni Melchiorri, fisioterapista Riccardo Cipolat, psicologa Bruna Rossi, video-analista Paolo Baiardini.

Arbitri al seguito: Raffaele Colombo e Alessia Ferrari.



Gironi

A: Stati Uniti, Australia, Kazakistan, Grecia

B: Cina, Francia, Canada, Italia

C: Croazia, Ungheria, Argentina, Giappone

D: Sudafrica, Serbia, Montenegro, Spagna



Regolamento: le prime classificate qualificate direttamente ai quarti di finale; negli ottavi 2A-3B (vincente contro 1C), 3A-2B (vincente contro 1D), 2C-3Dm (vincente contro 1A), 3C-2D (vincente contro 1B). Si qualificheranno alle Olimpiadi di Parigi 2024 le prime due classificate.



Calendario girone B

orario italiano (locale +7 ore)



Lunedì 17 luglio

Francia-Italia alle 6:30 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer



Mercoledì 19 luglio

Italia-Canada alle 2:00 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer



Venerdì 21 luglio

Cina-Italia alle 10:30 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer