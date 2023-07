Calcio, Tornei Estivi. La Savona Cup ha la prima semifinalista: questa sera gli altri quarti di ritorno

Giornata clow per i ritorno dei quarti di finale alla Savona Cup, ma già ieri sera è stato decretato il nome della prima squadra qualificata alle semifinali. Taverna dei Peccatori & Harena Blanca ribalta il doppio svantaggio dell'andata imponendosi 3 a 0 sui campioni in carica della Pro Secco guidati da mister Serra.



Questa sera a partire dalle 21.00 spazio alle altre tre sfide, che decreteranno le magic four che si gioceranno la sesta edizione del torneo:



QUARTI DI FINALE RITORNO

06/07/2023 22.00 Taverna dei Peccatori & Harena Blanca – Pro Secco (POMINA) 3-0

07/07/2023 21.00 Complici / Impresa Edile Petrit Lleshi (TRINCEE)

07/07/2023 21.00 Bar_One – Los Latinos (POMINA)

07/07/2023 22.00 Generali 096 / Savona E’ – Bar del Comune (MARACANA’)



E’ possibile consultare i marcatori della sfide e il programma della manifestazione CLICCA QUI