Calciomercato, Ceriale. Dopo Osinaga ufficiale anche Luca Corciulo

Dopo l’annuncio di Osinaga, il Ceriale Progetto Calcio comunica un ulteriore rinforzo di grande valore. Si blinda la difesa: Luca Corciulo è un nuovo giocatore biancoblù.

Pietra Ligure, Loanesi e Soccer Borghetto, queste le piazze nelle quali Luca ha militato. Giocatore dalla grande intelligenza tattica ed affidabilità, per lui si tratta di un ritorno essendo stato nel nostro settore giovanile.

“Ho ritrovato un ambiente più ordinato e ancora più professionale – dichiara Corciulo-. Un luogo familiare dove divertimento e lavoro combaciano, con le giuste pressioni, sincerità e precisione. Dopo due anni difficili a livello fisico e mentale per via dei vari infortuni, ho bisogno di rimettermi in gioco e di dare il mio contributo al progetto che a Ceriale mi hanno proposto. Ci tengo a ringraziare mister Brignoli e il ds Sansalone e tutta la società Ceriale per l’opportunità”.

A Luca va un augurio collettivo per una stagione ricca di soddisfazioni.