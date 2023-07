Libertas: parte a Settembre il Campionato di pallapugno leggera

Il Centro Regionale Libertas Liguria, in collaborazione con la Asd La Fortezza Savona e la Asd Come Una Volta, con il supporto del responsabile nazionale Libertas Pallapugno e attività affini, organizza per sabato 30 Settembre ad Albissola Marina, il Campionato Nazionale di pallapugno leggera Libertas. Alla manifestazione riservata alle categorie maschili, femminili e miste e possono aderire tutte le società affiliate alla Libertas e alla Fipap per l’anno 2023. Categorie. Maschile Under 14, Maschile Over 15, Femminile Under 14, Femminile Over 15, Mista Over 14, Mista Over 15 Ogni società potrà partecipare con più squadre composte da un massimo di 6 giocatori. Per info: crliguria@libertasnazionale.it Per info: Daniele Bertolotto (3470687228)