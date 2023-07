Calciomercato, Albenga. L'attacco bianconero parla spagnolo, preso Josè Alejandro "Chico" Sánchez Biedma (VIDEO)

Sembrava un fine settimana sornione dal punto di vista del mercato dell'Albenga, invece il club ingauno ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante spagnolo Josè "Chico" Alejandro Sanchez Biedma.

Il presidente Santi Cosenza aveva aperto alla possibilità di ingaggi provenienti anche da fuori Italia e la punta iberica, nativa di Adra (a pochi chilometri da Almeria) e è la dimostrazione.

"Chico" nell'ultima stagione ha militato in Libano nell'Al Akhaa Al Ahli, (Prima divisione) in precedenza le casacche vestite sono state quelle spagnole di El Ejido, Atzeneta, Ejea (in Segunda Division) e Villarubia (con l'Atzeneta il miglior rendimento in Tercera Division con 63 presenze e 35 reti realizzate).

Classe 1990, la nuova punta dell'Albenga sembra sapersi muovere con scioltezza su tutto il fronte offensivo.

Unitamente è stato confermato anche il centrocampista classe 2005 Francesco Giudice.