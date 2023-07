Volley. Nuovo coach per l'Albenga, Mario Barigione guiderà la prima squadra

L’ASD Albenga Volley ha il piacere di annunciare che a guidare la prima squadra femminile nel campionato di Serie B2 sarà Mario Barigione.

L’esperto tecnico torna in panchina, e guiderà anche l’Under 18, dopo aver svolto il ruolo di Talent Scout per il Vero Volley Monza ed essere stato Direttore Sportivo al Progetto Valtellina Volley. Già navigato della categoria che le biancoblù torneranno a giocare dopo nove anni di assenza, il coach è un tecnico federale, ma soprattutto può vantare nel curriculum il IV livello Europeo. In regione è stato Direttore Tecnico di Normac AVB Genova, Serteco Volley School Genova, Pallavolo Sabazia e Pallavolo Spezia.

Un allenatore di primo livello dunque, che sarà un valore aggiunto nel ritorno in un campionato nazionale: “Siamo una neopromossa quindi l’unico modo per salvarci sarà quello di lavorare in palestra, sembra una cosa retorica ma può essere la nostra arma vincente. Dovremmo fare molta attenzione ai dettagli, molte delle ragazze non possono vantare grandi esperienze, per questo sarà fondamentale ridurre il gap da quelle squadre abituate a questa categoria. Servirà fare un salto mentale e di qualità, sia tattiche che tecnico, essere bravi a gestire i momenti importanti della partita che sono quelli che ti fanno fare i punti”.

Tanto lavoro dunque: “Servirà gestire lo stress, arginare le emozioni che possono essere fatali con chi conosce bene la categoria. Ho comunque trovato un grande entusiasmo, ho potuto conoscere le ragazze e sono certo che lavoreremo bene; bisogna sfruttare questa carica positiva, che arriva dalla promozione dalla C, e trasmetterla in campo per migliorarci. Inizieremo la nostra stagione il 28 di agosto con un ritiro a Calizzano, sarà fondamentale per conoscerci sempre meglio e cementare quelle piccole certezze che già abbiamo”.

Un solo derby in regione la prossima stagione: “Raggiungiamo l’Albissola che ha vinto il campionato due anni fa e ha ben figurato l’annata passata. Le ceramiste sono una di quelle squadre di cui parlavo prima, diverse ragazze hanno esperienza, cosa che noi dovremmo cercare di farci subito per competere al meglio con questo formazioni”.

Infine uno sguardo generale sulla società: “Sono stato accolto bene e questo mi rende felice, proveremo a dare una linea comune dal settore giovanile alla prima squadra, in modo da lavorare tutti nella stessa maniera e far arrivare quante più ragazze possibile, e nel minor tempo possibile, a tra le “grandi”. Già quest’anno qualche ragazze entrerà a far parte del roster della B2, speriamo di avere qualche piacevole sorpresa anche tra le più giovani”.

La società augura il meglio al tecnico, con la speranza che possa centrare l’obiettivo salvezza quanto prima.