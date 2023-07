OutBe. La nuova start up dedicata al mondo outdoor è stata presentata all'Ocean Race Village

All’interno della fitta programmazione per l’arrivo della regata oceanica The Ocean Race a Genova, si è svolta la presentazione della start-up innovativa e società benefit OutBe nello spazio di Genova for Yachting.

Con l’evento “Dal pensiero all’azione: come l'attività outdoor può preservare l'ambiente” la start-up aveva l’obiettivo di raccontare l’opportunità di avvicinare le persone alla natura facendo attività outdoor, ed è proprio questo che il team di OutBe promuove con passione e dedizione attraverso programmi e servizi aziendali.

Infatti, la promozione della sostenibilità ambientale è un elemento essenziale per migliorare la nostra qualità di vita, e il settore dello sport può svolgere un ruolo fondamentale nell'incoraggiare tale impegno. Per questo, attività outdoor come la vela, il kayak, il trekking diventano uno strumento catalizzatore che indirizza le persone a ritrovare un contatto con la natura imparando a prendersi cura del Pianeta nella quotidianità.

OutBe, startup innovativa e società benefit lanciata a Genova nel 2022, promuove lo stile di vita dell’Outdoor for Good creando programmi aziendali che includono attività di formazione e soprattutto azioni ad alto impatto ambientale e sociale. Luca Tixi, CEO e co-founder di OutBe, ha raccontato come aziende, centri sportivi e di ricerca possono cooperare attraverso questi programmi per ingaggiare le persone nella salvaguardia dell’ambiente.

“Ormai tutte le aziende devono occuparsi di sostenibilità o rimarranno indietro. La sostenibilità è imprescindibile dal business e quindi dobbiamo chiederci come coinvolgere le persone sulle strategie di sostenibilità. Spesso ci si dimentica che le aziende sono fatte di persone. Per questo proponiamo programmi di Outdoor for Good per ingaggiare tutti. Pensiamo che solamente vivendo la natura con occhi curiosi e sporcandoci le mani possiamo imparare a conoscerla e proteggerla concretamente, divertendoci!” racconta Luca.

Durante la presentazione è intervenuto anche Filippo Reggiani, CEO di RSI Solutions, una PMI di consulenza aziendale con sede a Genova, che ha deciso di intraprendere insieme ad OutBe un percorso annuale di formazione, attività di team-building sostenibili e di supportare progetti portati avanti dalla comunità locale focalizzandosi principalmente sull’inquinamento da plastica in mare.

“Anche un membro dell’organizzazione, come un dipendente o un collaboratore, può sensibilizzare il responsabile, imprenditore e decision maker ad implementare programmi come questo.” commenta Filippo, riflettendo sul percorso intrapreso l’anno scorso e sull’importanza del coinvolgimento del personale per stimolare il cambiamento.

Il programma con RSI ha portato svariati benefici sia a livello sociale, grazie a una riduzione del 13% dello stress percepito dai partecipanti, e un netto miglioramento nelle dinamiche del team grazie a una maggior collaborazione e sentimento di lealtà e orgoglio verso la propria azienda. Inoltre, a livello ambientale, il team di RSI ha contribuito alla raccolta e catalogazione di 634 rifiuti in mare e supportato una pulizia dei fondali presso il Santa Reef a Santa Margherita Ligure.

Questa collaborazione rappresenta un impegno concreto e tangibile delle due aziende per promuovere una cultura di sostenibilità e responsabilità ambientale. Questo è anche dimostrato dalla volontà di Filippo e di tutto il team di RSI di consolidare l’impegno scegliendo nuovamente OutBe per il programma di quest’anno 2023 che si focalizzerà sul monitoraggio e la salvaguardia della biodiversità locale.