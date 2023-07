Calcio. E' il giorno della finale del Secondo Trofeo Città di Albenga. Alle 22:15 Ferrara Costruzioni - Ferrando Flor / Brezza

E' stato un percorso lungo praticamente un mese, ma alla fine questa sera si conoscerà il nome della squadra che alzerà all'ombra delle torri il Secondo Trofeo Città di Albenga.

Ferrara Costruzioni e Ferrando Flor Brezza hanno sempre dato la sensazione di poter arrivare all'ultimo atto della competizione e i pronostici della vigilia sono stati ampiamente rispettati.

Per sapere come andrà a finire non resta che recarsi questa sera alle 22:15 presso il campo del "Sacro Cuore", seppur vista l'alta affluenza di pubblico attesa è consigliabile recarsi presso l'impianto di Via Trieste con diversi minuti di anticipo.

L'occasione migliore per gustarsi un buon panino e godersi anche la finale per il terzo e quarto posto, al via alle 21:15, tra Impresa Landi e Spotti / Bottega di Simo / Matetti.

Al termine della serata non mancheranno le premiazioni di rito, per tutte e quattro le squadre finaliste, oltre che per i migliori giocatori della rassegna.