E' andata a concludersi una settimana con diversi annunci per il Pallare.

La rosa del tandem Roso - Alloisio è in cerca di riscatto dopo le difficoltà dell'ultimo campionato, ma non per questo si interrompe la serie di conferme.

Ieri la società del presidente Isnardi ha infatti ufficializzato la permanenza al Ravera di Loris Abbaldo.