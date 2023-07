Calciomercato, Plodio. Luongo non molla e resta in biancazzurro

Highlander del calcio ligure, fantasista classe 1978, conferma la sua presenza in biancoazzurro per la quinta stagione consecutiva. Oltre 50 le apparizioni con questa maglia, condite da 19 reti e tanti assist. Massimiliano diventa inoltre il nuovo capitano dei cioi, punto di riferimento per la squadra vista la grande disponibilità e l’esperienza maturata nei molti anni di carriera.