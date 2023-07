Colpo di mercato per la Sanremese: arriva il difensore Ludovic Legal

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la stagione 2023-24 del difensore Ludovic Legal, lo scorso anno 31 presenze e 4 reti nell’Asti.



Nato a Lione in Francia il 12 aprile 1998, cittadino francese, alto 1.80 per 78 kg, Legal è cresciuto nel F.C. St. Cyr (club dilettantistico vicino a Lione). In Italia in serie D è arrivato nel 2020: ha disputato una stagione e mezza nel Muravera e due campionati ad Asti. In totale in D, in 93 presenze, ha realizzato 8 reti. Difensore col vizietto del gol, ambidestro, predilige giocare al centro della difesa ma può essere impiegato, all’occorrenza, anche sulla fascia.



“Sanremo è una gran bella piazza, è un piacere essere qui – dichiara Legal – spero di ripagare la fiducia della società dando il massimo. La Sanremese è un club blasonato che ambisce a fare sempre campionati d’avanguardia. Ad Asti ho giocato con Taddei che mi ha parlato molto bene della città e della gente. Quest’anno, affrontando i biancoazzurri, ho incrociato spesso i tacchetti con gli attaccanti matuziani. A fine partita più di uno mi ha chiesto di venire a giocare a Sanremo, si vede che gli avevo fatto una buona impressione (sorride ndr). Sono un classico centrale difensivo, gioco sull’uomo e cerco sempre l’anticipo. Ho un discreto fiuto del gol, sui calci piazzati in avanti so farmi rispettare. Spero di fare bene con questa maglia perché so che vincere non è mai facile e il campionato di serie D in Italia è davvero difficile e competitivo. Prometto serietà ed impegno, per non lasciare nulla di intentato“.