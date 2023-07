Volley. Un settimo e un sedicesimo posto per la Liguria al Trofeo delle Regioni

Un settimo posto con la squadra femminile e un sedicesimo con il team maschile. E’ il bilancio finale della rappresentativa della Liguria al Trofeo delle Regioni 2023 di Campobasso.



Avvio difficile per le ragazze di Luca Parodi, poste di fronte alle corazzate Piemonte e Toscana. Due sconfitte, rispettivamente per 2-1 (21/25 25/12 15/10) e 2-0 (25/21 25/22), ed è preziosissimo il set vinto contro le piemontesi per passare alle poule per il 1-12° posto. La Liguria femminile cresce e consegue, nella seconda giornata, una vittoria per 2-0 contro la Campania (25/22 25/21) e una sconfitta, con lo stesso punteggio, contro il Veneto. L’ingresso tra le prime 8 regioni d’Italia arriva con un 2-0 maturato contro l’Abruzzo (28/26, 25/22) e una sconfitta con lo stesso punteggio (14/25, 15/25) contro la Lombardia. La combattutissima sfida contro la Toscana, persa di strettissima misura (16-25, 25-22, 10-15), è il preludo alla finale per il settimo posto: Liguria batte Sicilia per 2-0 (25-22, 25-11).

“Sono molto felice e orgoglioso del percorso costruito con questo gruppo del 2008 – afferma il selezionatore Luca Parodi - Se da una parte la chiamata di una giocatrice importante come Stella Caruso in Nazionale Under 17 è stata una bellissima notizia per lei, per noi e per tutto il movimento ligure, l’averlo saputo nelle fasi finali della preparazione al Trofeo ci ha obbligato a stravolgere il nostro sistema di gioco dovendo cercare perciò nuovi equilibri”. A questa assenza il gruppo ha risposto in maniera eccezionale. “Le ragazze si sono compattate e hanno compiuto step di miglioramento molto ravvicinati a cominciare dal summer volley ad Acqui. Qui, in un torneo dove noi under 15 abbiamo partecipato con le Under 18, abbiamo registrato un grande salto di qualità con un torneo da protagoniste”. Il set vinto a Campobasso contro il Piemonte. “Ci ha portato tra le prime 12,da qui 3 vittorie e 3 sconfitte con Lombardia (finalista alla fine),Veneto (giocando due set arrivando oltre i 20 punti) e Toscana (squadra con cui nella prima giornata avevamo perso 2/0 ma nella semifinale 5/8 abbiamo lottato fino a sfiorare la vittoria). Abbiamo finito con la nostra migliore prestazione con la Sicilia, senza sbavature, che ci ha portato questo splendido settimo posto! Menzione a tutte le ragazze che hanno dato tutto e cantato in campo incitando la Liguria dal primo all’ultimo pallone di questo Trofeo delle Regioni! Tutto lo staff è orgoglioso di questo gruppo che è frutto di una qualificazione territoriale molto buona e di un lavoro tecnico quotidiano, nelle proprie società di appartenenza, di spessore”.



Sedicesimo posto per la squadra maschile diretta da Michele Totire. la Liguria maschile parte con il piede giusto e supera di slancio la Valle d'Aosta per 2-0 (25/14 25/15) ma poi si arrende con lo stesso punteggio alla Calabria (15/25 18/25). Non basta per entrare nelle prime 11. Arrivano poi due vittorie con Molise (25-9 25-12) e l'Abruzzo (25-13 21-25 15-8). Nella terza giornata la squadra di Totire supera 2-0 (25/13 28/26) la Basilicata prima di cedere 2-0 alla Campania (23/25 18/25). Il torneo si chiude con altre due vittorie maturate contro Sardegna per 2-0 (25/15 25/17) e Abruzzo per 2-0 (25/16 25/22).



“Il Trofeo delle Regioni, a livello tecnico, è andato bene perché abbiamo applicato quanto preparato durante gli allenamenti – afferma Michele Totire – Purtroppo non sono ammesse distrazioni durante il primo giorno: la partita contro la Calabria è stata affrontata giusta dal profilo tecnico ma siamo un po’ mancati, rispetto ai nostri avversari, dal punto di vista caratteriali. Il proseguo del torneo è stato molto positivo e non ha inciso il fatto di esser un anno sottoleva. Sono contento del rendimento di questo gruppo, davvero eccezionale, e nel prossimo anno ci sarà ancora maggior collaborazione con le società che ringrazio per l’ottimo lavoro e per la disponibilità. Il nostro livello tecnico regionale va sicuramente accresciuto e maggiori risultati potranno arrivare con una generale crescita dei vivai. A livello di selezione, siamo contenti e per il futuro mi auguro qualche chiamata nelle squadre nazionali giovanili”.

“Il Trofeo delle Regioni è stata un’esperienza positiva – afferma la presidente Anna Del Vigo, a Campobasso insieme al vicepresidente e capodelegazione Renzo Grippino - I maschi, nella prospettiva di un futuro di crescita, potranno contare su un anno di maturazione in più in vista del Trofeo delle Regioni. Le femmine sono stata una bellissima sorpresa: un gruppo molto unito, una vera squadra capace di far fronte alle difficoltà tirando fuori il cento per cento e dare soddisfazione”.



Il Comitato, oltre a ringraziare gli atleti e le loro società di appartenenza, si congratula con i selezionatori e i loro assistenti per il loro prezioso lavoro e si congratula con gli staff per la loro professionalità e passione. Dai dirigenti Annamaria Sotti per la squadra femminile e Daria Molina per la squadra maschile passando alla fisioterapista Carlotta Trò e allo scoutman Luca Figallo. I complimenti della FIPAV Liguria vanno anche ai due arbitri Martina Auditore e Giovanni Tamburini, scelti per arbitrare, da primi, una semifinale e la finale 3/4 posto femminile. Verranno proposti per la promozione al ruolo B.