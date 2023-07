Turismo: sabato prossimo da Limone Piemonte a Sanremo e Valloria per la 'Transalp' in Mtb

Doppia destinazione, quest’anno per la ‘Transalp – Un sogno in Mtb’, che arriverà nella classica Sanremo ma anche a Valloria. La 'passeggiata' si svolgerà sabato prossimo con partenza da quota 1.400 a Limone Piemonte.

La Transalp non è un viaggio, è un sogno che si realizza, un'esperienza da vivere in sella alla mountain bike. Senza stress, ma solo per il piacere di ammirare panorami mozzafiato e immergersi in un ambiente montano, che cambia dietro ogni curva. La Transalp permette di godersi appieno un'esperienza unica, fermandosi ad ammirare il panorama, a scattare foto e a mangiare nei rifugi.

I partecipanti alla ‘traversata’ di sabato prossimo, avranno l'opportunità di ammirare ben 1.466 specie di piante diverse, molte delle quali endemiche, e una grande varietà di animali che abitano le alte montagne. Il terreno varia dal granito al calcare delle zone carsiche, ricche di affascinanti grotte sotterranee.

L'edizione del 2023 della ‘Transalp’ prevede le due destinazioni, con i partecipanti che saranno suddivisi in gruppi, a seconda che utilizzino biciclette muscolari o e-bike, e saranno accompagnati da esperte guide cicloturistiche. Durante la fase di iscrizione, avrai la possibilità di scegliere il gruppo in base al tuo livello di allenamento e potrai indicare i tuoi compagni di viaggio nelle note, così da poter essere inseriti nello stesso gruppo.

Durante l'intero percorso, i partecipanti avranno a disposizione assistenza meccanica e medica, con un infermiere ciclista che si muoverà all'interno del gruppo. Inoltre, ci sarà un veicolo di supporto con biciclette di scorta e un fuoristrada per caricare coloro che dovessero avere problemi lungo il percorso.

Per iscriversi alla ‘Transalp’ è possibile cliccare QUI.