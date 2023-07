Calcio. L'Assessore Rossello dopo il bando per il Bacigalupo: "Gap ampio tra le due proposte. Mi auguro che il Città di Savona decida di utilizzarlo"

E' stata pubblicata pochi minuti fa una nota da parte dell'assessore allo sport del Comune di Savona, Francesco Rossello.

Tanti i temi toccati nella lettera aperta, a partire dalla gara per l'assegnazione della concessione fino alla nascita del Città di Savona.

Ecco quanto dichiarato:

"Nei giorni scorsi si è compiuto un importante passo in avanti sulla via del rilancio del Bacigalupo, perché con l'individuazione di un nuovo gestore si riporta lo stadio alla piena attività e si chiude un capitolo complesso durato un anno.





Ora possiamo guardare al futuro mantenendo l'approccio pragmatico tenuto fino ad oggi. Quindi, senza lasciarci andare a facili entusiasmi, è giusto dire che l'individuazione di un gestore non ci restituisce uno stadio perfetto, però ci da la possibilità di lavorare nei prossimi anni per andare oltre i primi interventi previsti, che verranno realizzati subito, e provare a restituire all'impianto la dignità che gli spetta.





Il bando era molto atteso, la vicenda dell'affidamento in gestione si è protratta per un anno, quindi è normale che abbia creato aspettative e possa suscitare qualche polemica. A questo proposito, mi preme ricordare che si è trattato di una gara ad evidenza pubblica con un punteggio assegnato in base a criteri oggettivi e definiti dal bando stesso. Sono rimasto anche io molto sorpreso dalla notevole differenza di punteggio ottenuto dalle due offerte, ma quando la differenza è così ampia è indubbio che una proposta sia nettamente migliore rispetto all'altra.

In questi mesi ho avuto modo di conoscere e rapportarmi con questa nuova realtà del Città di Savona che si pone l'obiettivo ambizioso di rappresentare i colori biancoblu. E' un gruppo di appassionati savonesi, tutti storici tifosi del Savona, che ha a cuore il rilancio della Società. Per questo, è ferma intenzione dell'Amministrazione collaborare al massimo con questo gruppo. In questo senso, mi preme tornare su alcuni concetti che, con grande piacere, ho sentito proporre anche nella prima conferenza stampa promossa da Savona rugby e Amatori calcio, a partire dall'auspicio che il Bacigalupo continui ad essere, prima di tutto, lo stadio del Savona calcio. Anche io mi auguro che gli striscioni possano di nuovo tornare a giocare nel loro campo, già a partire dalla prossima stagione. Infatti, non è vera l'equazione per la quale il Città di Savona ha perso il bando e quindi dovrà cercarsi un altro posto, è vero piuttosto l'opposto e cioè che, visto che lo stadio ha un gestore, il Città di Savona potrà tornare ad utilizzarlo. Per parte nostra ci mettiamo fin da subito a disposizione per favorire il dialogo fra le parti nell'augurio che i gestori possano godere del massimo supporto possibile da parte di tutti, perché siamo convinti che, senza vendere sogni irrealizzabili e perseguendo la politica dei piccoli passi, l'unica realistica, la città potrà tornare a veder giocare la squadra ai livelli che si merita e in un impianto di cui andare orgogliosi.





Francesco Rossello".