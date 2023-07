Calciomercato. Marco Didu è il nuovo tecnico del Pro Palazzolo: "Progetto ambizioso, la scelta è stata rapida"

Arrivato l'ok per la fusione tra il Pro Palazzolo e lo Sporting Franciacorta, anche l'ufficialità dell'arrivo di mister Marco Didu, ex tecnico del Vado, ha trovato compimento.

"La Società comunica di aver affidato le redini della Prima Squadra a Mister Marco Didu!

Torinese classe 1978, il mister è reduce dall’impresa compiuta a Vado, dove ha riportato (vincendoli!) ai Playoff del Girona A di Serie D la squadra ligure dopo ben 19 anni.Durante la presentazione svoltasi nella giornata di ieri, il DS Roberto Fusari lo ha introdotto con queste parole: “E' stata per noi una trattativa molto semplice, lui per noi era il primo obiettivo. L'ambizione del nuovo progetto trova risposta nella scelta del nuovo tecnico, un allenatore giovane ed emergente che aveva proposte anche da categorie superiori ma che ha sposato il nostro progetto”Il Mister continua con entusiasmo: “Il calcio è uno sport molto di pancia che viaggia a velocità molto elevata rispetto ad altri lavori, dobbiamo essere bravi noi a dare equilibrio. Entusiasmo ed ambizioni dobbiamo essere bravi a coltivarli allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. La scelta per me è stata molto rapida, dal momento in cui ci siamo parlati ho visto veramente un progetto ambizioso e la possibilità di poter incidere in una realtà nuova, senza dimenticare la storia. Qui a Palazzolo ci ho giocato con il Cuneo perdendo i playoff e ho avuto una grande impressione di questa piazza. Noi ci metteremo tutta la passione e tutta la cultura del lavoro possibile, il mio compito sarà quella di trasferire questi valori alla squadra”La Società augura a Marco ed al suo staff un buon lavoro ed una buona stagione, pronti per partire con il ritiro dal 26 luglio!"