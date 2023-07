Calciomercato, Plodio. Nuovo annuncio, dal Cengio arriva Nicolò Camusso

Ala o trequartista, il classe 2000 sa ricoprire anche il ruolo di mediano e all’occorrenza anche di laterale. Inizia a giocare con il Cengio, per poi passare alla Carcarese e alla Cairese in Juniores. Torna in granata dove disputato altre due stagioni nel settore giovanile per poi approdare in prima squadra per altri due campionati. Nell’ultima annata centra il successo dei playoff con il club valbormidese, scendendo in campo 18 volte e segnando 6 reti tra campionato e coppa.