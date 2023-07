Calciomercato. La Golfo Dianese rilancia subito, annunciati Laera e Barison

Dopo le tante conferme ufficializzate negli ultimi giorni come Favale, Bertoli, Mrahi, Pozzato e Casassa Vigna, la Golfodianese ha iniziato a puntellare il proprio organico con riferimenti di grande esperienza.

Nello scorso fine settimana i giallorossoblu hanno annunciato l'ingaggio del centrocampista stefano Barison, ex di Alassio Fc e Albenga, mentre per il pacchetto difensivo spazio a un pilastro difensivo come Fabio Laera.