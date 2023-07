Atletica. A Boissano record ligure per Gabriele Ferrara nei 2000 Cadetti, sprinta anche Luca Biancardi

Ancora un appuntamento molto partecipato e risultati tecnici di eccellenza per questo secondo appuntamento 2023 con “Boissano Atletica Estate”, evento promosso dall’Atletica Arcobaleno Savona, dall’Atletica Run Finale Ligure e dal Boissano Team con il contributo della Fondazione Agostino De Mari e dei Comuni sottoscrittori dell’accordo di gestione della struttura di Via Marici.

Oltre 500 atleti in gara a rappresentare, principalmente, le regioni del nord Italia.





Partiamo dal settore femminile per evidenziare l’affermazione sui 100 di Great Nnachi (Cus Battaglio Torino) in 11.90e quella di Jennifer Ezeoha (Cus Parma) sui 200 vinti in 24.98. Doppio argento per Martina Stranieri (Alba Docilia), crono di 12.54 sui 100 e 25.81 sui 200.

I 1500 se li aggiudica la junior dell’Atletica Alba Elena Abellonio in 4.35.31.

Sui 110 ostacoli la portacolori dell’Atletica Arcobaleno Savona Malina Berinde migliora lo stagionale, vincendo in 14.31.

Buona misura nel giavellotto con Annalisa Pastore (Atletica Stronese Nordaffari) prima con la misura di 43.05.

Veronica Parodi (Arcobaleno) sì è imposta nella 3 km di marcia in 16.47.89.

Infine staffetta 4x400 all’Arcobaleno in 4.09.62 con il quartetto composto da Annaluna Pittella-Alessia Laura-Malina Berinde-Elisa Moro.

Tra gli assoluti in campo maschile brilla la stella dello sprinter Arcobaleno Luca Biancardi. Che prima realizza il nuovo primato personale sui 100 (correndo la distanza in 10.61 ed aggiudicandosi la gara con ampio margine sul francese Florent Ribet) e poi termina alle spalle dell’azzurro Brayan Lopez (Fiamme Azzurre) sui 200: 21.42 e 21.52 i rispettivi crono, di tutto rispetto.

Sui 1500 vittoria agevole per l’imperiese Pietro Giovanni Zagarella in 4.05.41.

Nell’alto si impone il talento sanremese Gabriele Avaglina (CUS Genova) saltando l’ottima misura di 2.05.

Salto con l’asta a Andrea Cerrato (Atletica Fossano) con la misura di 4.40.

Nel giavellotto torna oltre i 60 metri Denis Canepa (Arcobaleno), con una migliore spallata a 62.79.

Nella gara allievi (attrezzo da 700 grammi) vince Samuele Paris (Maurina) con un lancio a m. 49.85.

I 3 km di marcia registrano l’affermazione netta di Mattia Braggio (Atletica Spezia Duferco) in 12.34.05.

Staffetta 4x400 con vittoria della formazione Arcobaleno composta da Luca Morandi, Nicolò Reghin, Alessio Zunino e Stefano Oberti che chiudono in 3.33.25.





Ottimi risultati anche nel giovanile.

Tra le cadette grande gara sui 300 con Isabella Pastore (Bugella Sport) vittoriosa in 41.13 e si migliora ancora l’emergente Lara Farinola (Atl. Run Finale Ligure) che chiude in 41.82.

Sui 200 cadette affermazione della varazzina Giorgia Bongiovanni in 7.32.10.

Nell’alto cadette buon 1.51 per Chiara Rambaldi (Atletica Sanremo), mentre nel lungo è Bianca Ferrua (Maurina OlioCarli Imperia) ad imporsi con la misura di 5.32.

Grande prova e nuovo record ligure sui 2000 Cadetti per Gabriele Ferrara, che porta a termine i 5 giri di pista in uno strabiliante 5.32.03.

Nell’alto cadetti vince Andrea Campani (Atletica Sarzana) con un buon 1.71.