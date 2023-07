Calcio, Carcarese. Varati gli staff tecnici per i Pulcini 2013-14

Grandi novità per il settore giovanile della Carcarese che è lieta di presentare gli allenatori della categoria PULCINI per la stagione 2023-24.

PULCINI 2013: Confermati Maurizio Vacca e Vincenzo Amato

Sono arrivati al Corrent in primavera e qui hanno deciso di restare: Maurizio Vacca e Vincenzo Amato anche la prossima stagione saranno gli allenatori dei Pulcini leva 2013, gruppo che hanno “ereditato” da mister Emil Bagnasco e che fin subito ha stupito per educazione e qualità i due istruttori.

Diverse, infatti, le soddisfazioni per i piccoli biancorossi che negli ultimi mesi si sono fatti notare nei vari tornei e competizioni in cui hanno partecipato, portando sempre in alto il nome della Carcarese. E siamo sicuri che continueranno a farlo, grazie alla guida di due allenatori esperti come Vacca e Amato.

L’esperienza in panchina per Maurizio Vacca parte al Genoa, dove allena, per un decennio, le giovanili fino alla Berretti e alla Primavera. Per il Grifone è anche osservatore, ruolo che poi svolge anche per la Juventus, come referente per la Liguria e il basso Piemonte. Dal 2017 inizia a lavorare con l’Academy del Milan, partecipa a tutti corsi e prende gli attestati necessari per proseguire nella formazione. Con i rossoneri, inoltre, dirige diversi camp in giro per l’Italia. Per quanto riguarda invece la Valbormida, siede sulla panchina prima del Bragno, poi del Cengio e della Cairese, dove rimane fino al 2022. Nel 2023 l’arrivo a Carcare, dove Vacca allenerà anche quest’anno.

Al suo fianco, come detto, il suo grande amico Vincenzo Amato: i due si sono conosciuti proprio alla Carcarese quando avevano 14 anni. Per lui si è trattato di un ritorno sulla panchina biancorossa, l’ultima volta è stato allenatore dei Pulcini nella stagione 2020-21, proprio come avvenuto anni prima: il suo esordio da tecnico infatti avviene al Corrent con i Pulcini leva 1989. La sua dunque un’esperienza di più di vent’anni sulla panchina: prima come allenatore della prima squadra a Camerana e Pallare, poi del settore giovanile a Millesimo, Quiliano, Cengio, Vado e Savona.

PULCINI 2014: Panchina affidata a Mauro Monaco

New entry nello staff tecnico per il settore giovanile della Carcarese che, per la stagione 2023-24, ha affidato la guida dei Pulcini leva 2004 a mister Mauro Monaco, categoria che conosce molto bene, in quanto se ne è occupato per due anni a Cengio.

Da diverso tempo le strade della società biancorossa e quelle dell’allenatore valbomidese attendevano di incrociarsi ed ora che Monaco può essere tesserato per il club ed è patentato Uefa C (due punti imprescindibili per ogni responsabile di leva del settore giovanile della Carcarese), è stato possibile iniziare questa avventura insieme.

Come già dimostrato durante il Summer Carcarcamp 2023 che si è tenuto tra fine giugno e inizio luglio al Corrent, “Monaco è un tecnico molto preparato, umile e con tanta voglia di imparare – sottolineano dalla società – oltre che un ragazzo d’oro. Durante il camp ha lavorato egregiamente insieme ai bambini e a tutto lo staff e siamo sicuri farà lo stesso anche durante tutta la stagione. Per questo abbiamo deciso di affidargli una leva importante come quella dei Pulcini primo anno”.

Oltre che come allenatore, Monaco è molto conosciuto per la sua carriera calcistica: un centrocampista dal piede educato che ha calcato i campi della Serie D con la Cairese di Brin per poi indossare le maglie di diverse squadre della Valbormida. All’elenco mancava la Carcarese che ora è lieta di accoglierlo.