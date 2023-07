Calcio, San Filippo Neri Yepp Albenga. Le chiavi del Settore Giovanile nelle mani di Marco Ferrando

La società di calcio San Filippo Neri Yepp Albenga ha ufficializzato l'arrivo di Marco Ferrando come responsabile del settore giovanile. Marco, da sempre appassionato di calcio, ha deciso di mettere a disposizione della società la sua esperienza e la sua passione per questo sport.

Il suo principale obiettivo sarà quello di sviluppare e valorizzare il settore giovanile, creando un ambiente stimolante e formativo per i giovani talenti. Marco crede nell'importanza di investire sulle nuove generazioni e di fornire loro le giuste opportunità per crescere e migliorarsi.

Marco Ferrando si è dichiarato entusiasta di questa nuova sfida e si impegnerà a dare il massimo per far crescere i giovani talenti del club. La sua passione per il calcio e la sua esperienza saranno fondamentali per creare un ambiente positivo e formativo all'interno del settore giovanile.