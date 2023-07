Calciomercato, Imperia. Fatta anche per Scalzi, Szerdi e Garibbo, restano Guida, Ravoncoli e Gandolfo

Un'altra buona serie di anticipazioni del mese scorso ha trovato conferma tra le fila del mercato dell'Imperia.

Due colpi per la mediana e uno per l'attacco con Szerdi che ritrova mister Pisano dopo le due esperienze comuni con il Pietra Ligure, Luca Garibbo, reduce dalla vittoria del campionato con l'Albenga e Filippo Scalzi, in arrivo dalla Sanremese.

Il comunicato:

La Ssd Imperia è lieta di comunicare l'ingaggio dei seguenti calciatori:

Filippo Scalzi (classe 1997, proveniente dalla Sanremese)

Santiago Szerdi (classe 1993, proveniente dal Pietra Ligure)

Luca Garibbo (classe 1994, proveniente dall'Albenga)

E' altrettanto lieta di comunicare inoltre la conferma dei seguenti giocatori:

Mirko Ravoncoli, Simone Guida, Lorenzo Gandolfo.