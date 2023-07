Tentano di rubare alcune divise nello stadio Bacigalupo: identificati e denunciati dai carabinieri

Nella giornata di lunedì scorso i carabinieri hanno colto in flagrante alcune persone che si sono introdotte abusivamente nei locali dello stadio Bacigalupo di Savona con lo scopo di rubare alcune divise ancora presenti in uno dei magazzini dello stadio.

Per questa ragione, si erano intensificati i controlli in prossimità dello stadio a seguito dei quali è stato possibile sventare questo ennesimo tentativo di incursione. Gli autori del furto sono stati identificati e denunciati per furto aggravato.