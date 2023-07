Andora, alla rassegna “Porto sotto le Stelle” arriva Mauro Pelaschier: 60 anni di vela e 40 di Azzurra

Sarà il velista simbolo della vela italiana e internazionale Mauro Pelaschier l’ospite del secondo appuntamento dell’edizione 2023 della rassegna “Porto sotto le Stelle - Storie di artisti e naviganti”, coorganizzata dall’A.M.A. e dal Comune di Andora, in programma, sabato 15 luglio, ore 21.15, nella nuova location sulla banchina centrale del porto di Andora.

In una serata dal titolo Mauro Pelaschier: 60 anni di vela e 40 di Azzurra, il giornalista Fabio Colivicchi intervisterà il personaggio-icona della vela italiana dagli anni Ottanta: velista completo è stato il timoniere di Azzurra che ha portato l’Italia per la prima volta in Coppa America. Parlerà di regate, avventure, successi, pericoli: un racconto di mare dal marinaio per eccellenza supportato dalla visione di molti video. Sarà presente anche il giornalista Giuliano Luzzatto.

“Siamo onorati che Mauro Pelaschier abbia accettato l’invito di Andora. E’ un uomo simbolo della vela italiana con cui ripercorreremo l’emozionante stagione di Azzurra che ha fatto innamorare della vela molti italiani – ha dichiarato il presidente dell’A.M.A. Fabrizio De Nicola – Ha avuto una carriera straordinaria che sarà bello ripercorrere: ci affascina il suo immutato entusiasmo verso la vela e la vita in mare”.

Il salotto della rassegna approda sulla panchina centrale del porto, con l’obiettivo di poter accogliere più pubblico e ha come fondale la suggestiva visione delle barche attraccate nell’approdo turistico. L’ingresso è libero con posti a sedere.