Volley, Serie B2. L'Albenga Volley annuncia le prime due giocatrici per la prossima stagione

L’ASD Albenga Volley ha il piacere di annunciare le prime due giocatrici che andranno a comporre la rosa biancoblù nel prossimo campionato di Serie B2. Saranno agli ordini di coach Barigione la confermata Carole Vernetti e la new entry Aurora Montedoro.

Carole, classe 1996 alzatrice e capitana ingauna, si appresta a vivere la sua terza stagione consecutiva in biancoblù. Cresciuta proprio nel settore giovanile dell’Albenga, approda in D all’età di 14 anni dove gioca diventandone il primo palleggio l’anno successivo; a 16 fa l’esordio in Serie C e conquista anche una promozione in B2 da secondo palleggio. Nel 2019 si trasferisce al Carcare in Serie B2 e l’anno successivo ad Albisola in C, prima di fare ritorno a casa. Assoluta protagonista della scorsa stagione, sempre presente con 27 gettoni su 27 centrando i trionfi del campionato di Serie C e della Coppa Regionale, a lei il compito di guidare le compagne verso gli obiettivi stagionali prefissati.

Il grande colpo di mercato è invece rappresentato da Aurora, opposto classe 2000. Inizia la propria carrera ad Albisola, per poi approdare a 14 anni alla Yamamay Busto Arsizio in Under 16 e Serie D. L’anno successivo si trasferisce all’ Acqui Terme dove disputa i campionati di Under 16-18, Serie C e B2. A 16 anni il rientro in Liguria dove indossa la maglia della Serteco, qui si rende protagonista nei campionati Under 18 e nella Serie B2. Torna all’Albisola Pallavolo per una stagione in B2, mentre gli anni successivi gioca a Genova in B2 prima alla Normac e poi all'Olympia, con la quale in due anni conquista due storiche promozioni passando dalla B2 alla Serie A2. Per motivi societari torna in B2 alla Serteco dove vince il campionato facendo la terza promozione in tre anni consecutivi. Lo scorso anno gioca con la Rimont Progetti Genova in B1 dove centra la salvezza. Chiudendo al 9° posto del girone.

“Quest'anno sono molto felice di iniziare questa nuova avventura ad Albenga” – commenta la giovane ma già esperta giocatrice – “Sono certa che sarà un anno tanto impegnativo quanto ricco di soddisfazioni”.