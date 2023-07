Una settimana ricca di eventi per Saluzzo Estate

Ogni settimana il calendario di Saluzzo Estate propone rassegne letterarie e teatrali, serate in musica e visite guidate che si alternano nelle varie serate infrasettimanali.

Unico appuntamento fisso è quello del mercoledì sera con il cinema all’aperto che ogni settimana propone un film diverso.

Il programma dal 20 luglio al 26 luglio:



Giovedì 13 luglio 2023 – ore 21.15

Villa Belvedere Radicati, via San Bernardino 17

Rassegna teatrale STORIE D’ESTATE

La compagnia D’la Vila di Verzuolo presenta “TUTA CULPA…D’LE BUSIE”

A cura di Associazione arte cielo terra.

Per info: associazione.arteterracielo@gmail.com; cell. 333-697 90 63

21-22-23 luglio 2023

Centro cittadino, Valle Po, Valle Varaita

100 MIGLIA MONVISO

A cura di Fondazione Amleto Bertoni

Per info: info@fondazionebertoni.it; tel. 0175-43527



Venerdì 21 luglio 2023 – ore 20.00

Tasté Bristot, via Salita al Castello

Serata giochi da tavolo a cura dell’associazione Arcana

A cura di UR-CA

Per info: info@ur-ca.it; cell. 349-6275879



Sabato 22 luglio 2023 – ore 21.00

Tasté Bristot, via Salita al Castello

TASTE’ LIVE MUSIC

A cura di UR-CA

Per info: info@ur-ca.it; cell. 349-6275879

Dalle ore 21.00 alle 24.00

Fondi Storici, via Volta 8

Apertura straordinaria dei Fondi Storici della Biblioteca

A cura di MU.SA. Per ino: musa@itur.it; cell. 329-3940334

Info: Fondazione Amleto Bertoni – Città di Saluzzo – Tel. 0175 43527 – 346 9499587

www.fondazionebertoni.it ;info@fondazionebertoni.it



Martedì 25 luglio 2023 – ore 21.30

Il Quartiere, Piazza Montebello 1

Bandabardò

In collaborazione con Borgate dal Vivo e Ratatoj

Ingresso € 10. Prevendita sui circuiti TicketOne

A cura di Occit’amo Festival

Per info: info@occitamo.it; tel. 0175-43527