Calciomercato, Ceriale. Dal Pietra Ligure arriva Leonardo Ballone: "Volevo uscire dalla mia zona di comfort"

Il comunicato:

Il Ceriale Progetto Calcio comunica che il centrocampista Leonardo Ballone si unirà all’organico della nostra Prima Squadra. Classe 2001 proveniente dal Pietra Ligure, Ballone presenta delle caratteristiche ideali: buona tecnica, forte nei contrasti, duttilità nella linea mediana e, inoltre, la voglia di avere la palla incollata ai piedi.

“Volevo provare qualcosa di nuovo – dichiara il giocatore ai microfoni del club -. Nonostante l’ambiente Pietra rappresenti molto per me, volevo mettermi in gioco uscendo dalla mia zona di confort. Arrivo in una società solida e con valori, che ha le stesse mie ambizioni sulla stagione che andremo ad affrontare e non solo. Sono pronto a dare tutto me stesso”.

A Leonardo va l’in bocca al lupo della società per un’annata ricca di soddisfazioni collettive e personali.