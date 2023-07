Finale Ligure. L'Amministrazione ha premiato le proprie eccellenze sportive (FOTO)

Sono stati consegnati giovedì scorso, dall'amministrazione comunale finalese, i riconsocimenti per i club e gli atleti cittadini

PER IL KETTLEBELL: la sezione Only kettlebell della Polisportiva del Finale ha contribuito in modo significativo a far conquistare al Team Italia il primo posto ai campionati del Mondo di Kettlebell Lifting tenutisi in Ungheria dal 22 al 25 giugno 2023 Christian Borghello ha conseguito la Medaglia d'Oro ai campionati del Mondo di kettelbell Lifitng in Ungheria nella mezza Maratona di Snatch Elite con una ghiria da 32 kg Joshua Viola ha conseguito la medaglia d'Oro ai Campionati del Mondo in Ungheria nella categoria 87 kg con due ghirie da 32 kg

PER LA GINNASTICA RITMICA: il settore A.S.D. Arte Ginnastica della Polisportiva del Finale ha ottenuto importanti risultati ai Campionati Italiani Ginnastica in festa tenutisi a Rimini 23 giugno/2 luglio 2023 Alice Parodi ha conseguito la Medaglia d'oro ai Campionati Italiani di Ginnastica Ritmica a Rimini 23 giugno /2 luglio 2023 nella specialità Corpo Libero - Livello LE.

PER IL KUNG FU: la sezione Kung fu Touei Chou Finale Ligure della Polisportiva del Finale A.S.D. ha ottenuto importanti risultati ottenuti ai Campionati Italiani di Kung Fu e Taichi della PWKA tenutisi a Merate il 4 giugno 2023. Angelica Alma Olin ha conseguito la Medaglia d'Oro ai Campionati Italiani di Kung Fu e Taichi della PWKA a Merate nel combattimento con duanbing categoria Speranze 12-14 anni