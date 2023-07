Calcio. Rotta a Levante per mister Simone Barresi, sarà il tecnico della Juniores Nazionale della Lavagnese

Nelle scorse settimane il nome di Simone Barresi era circolato attorno alla Cairese, come possibile vice di mister Pierluigi Lepore.

L'ex mister del settore giovanile del Savona avrà però una nuova e importante avventura lontano dalla nostra provincia: Barresi è stato infatto nominato come nuovo tecnico della Juniores Nazionale della Lavagnese.

Il comunicato:

Sarà SIMONE BARRESI a guidare la formazione bianconera JUNIORES NAZIONALI nella nascente stagione 2023/2024. Mister Barresi, torna ad allenare gli Under 19 del sodalizio di Via Riboli, dopo la positiva esperienza nella complicata stagione post covid 2021/2022.





A Mister BARRESI, da parte di tutta la Società ed in particolare dal DG Nicolini e dal DS Croci, l'augurio di un lavoro proficuo per poter costruire una realtà che possa competere nelle prime posizioni di un Campionato da sempre trampolino per la Prima Squadra e per le ambizioni di crescita dei Ragazzi che ne fanno parte.