Calcio, Tornei Estivi. E' Bar del Comune a vincere la 6° edizione della Savona Cup

Una serata di festa quella che si è vissuta ieri al campo delle trincee per le finali della 6° Savona Cup, ad alzare la coppa al cielo è stato il Bar del Comune che ha superato ai rigori Taverna dei Peccatori & Harena Blanca. Vallone su rigore e Vezzolla portano la squadra di mister Manca in vantaggio, ma nella ripresa Puddu e poi Giacchino ristabiliscono la parità. Sbagliano praticamente tutti dal dischetto, tranne Vallone e Carocci che fanno partire la festa. Terzo posto invece per Complici / Impresa Edile Petrit Lleshi, che si impone per 6 a 5 contro i Los Latinos.



Riuscito anche l'esperimento dei tre campi, con Trincee, Marancà e Pomina, e i rispettivi responsabili Alessio, Fabrizio e Luca, che ha destato molto entusiasmo.



Presenti alla premiazione anche l’Assessore allo sport di Savona Francesco Rossello, il presidente Libertas Liguria e delegato CONI Savona Roberto Pizzorno e il responsabile calcio regionale Libertas Felicino Vaniglia, che sono intervenuti nel corso della serata premiando anche le squadre.



A premiazione la formazione campione è stato invece il comitato organizzatore formato da Gabriele Siri, Giacomo Conterno, Niccolò Enrile e Federico Lanero, insieme allo staff composto da Samuele Araldo, Luca Bianco, Corrado Buscaglia, Chiara Sferruggia e la fotografa Cecilia Repetto.



Queste tutte le formazioni premiate e i giocatori premiati come migliori del torneo:

1° CLASSIFICATA: Bar del Comune – premiati con una bottiglia offerta da BEdreamER

2° CLASSIFICATA: Taverna dei Peccatori & Harena Blanca

3° CLASSIFICATA: Complici / Impresa Edile Petrit Lleshi

4° CLASSIFICATA: Los Latinos – premiati con buoni sconti da BEdreamER



MIGLIOR GIOVANE U21: Leonidi Cuka (Complici / Impresa Edile Petrit Lleshi) – Taglio Capelli Uomo presso Complici di Albissola Marina

MIGLIOR ALLENATORE: Eduardo Bailon (Los Latinos) – Bottiglia di Birra offerta da BEdreamER

MIGLIOR PORTIERE: Alessio Ferro (Taverna dei Peccatori & Harena Blanca) – Bracciale offerto da Vecchia Savona

MIGLIOR DIFENSORE: Roberto Semperboni (Generali 096 – Savona E’) – Calza SoxPRO

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Lorenzo Carocci (Bar del Comune) – Calza SoxPRO

MIGLIOR ATTACCANTE: Edoardo Perrone (Bar del Comune) – Calza SoxPRO

MVP FINALE: Marco Sciutto (Bar del Comune) – Taglio Capelli Uomo presso Complici di Albissola Marina

CAPOCANNONIERE: Cesar Otazu (Los Latinos) – Collana offerta da Vecchia Savona

MIGLIOR GIOCATORE DEL TORNEO: Gabriele Giacchino (Taverna dei Peccatori & Harena Blanca) – Orologio offerto da Vecchia Savona e parastinchi di FLEX-GXPro – GEARXPro